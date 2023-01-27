«Она теперь мой личный враг»: Кравченко возмутилась словами Кошмал после начала СВО

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Актриса Татьяна Кравченко отреагировала на высказывания своей коллеги по цеху Анны Кошмал, которая назвала всех партнеров по съемочной площадке сериала «Сваты» предателями.

— Я в ужасе! Не знаю, откуда у нее это все, кто ей там мозги промыл? Ничего не предвещало. Анна была спокойной, немногословной, мы все ее поддерживали. Почему у нее созрела такая ненависть к нам? Она теперь мой личный враг, получается, — заявила она.

Кравченко также успела поработать с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, власть негативно сказалась на нем, хотя изначально он показался ей неплохим человеком. При этом ничего хорошего украинский лидер так и не сделал для своей страны и даже не выполнил «ни одного пункта предвыборной программы», добавила артистка в интервью с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

В июне Анна Кошмал заявила, что ее коллеги предпочитают вообще не говорить о происходящем на Украине. А для нее такое поведение неприемлемо, поэтому она перестала общаться с другими участниками популярного проекта «Сваты».