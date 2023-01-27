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МИД РФ назвал слова Столтенберга об Украине и НАТО «преступным лицемерием»

Евгений Жуков
В мире
МИД РФ назвал слова Столтенберга об Украине и НАТО «преступным лицемерием»
Фото: МИД РФ

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс не является стороной конфликта на Украине, является «преступным лицемерием». Об этом в пятницу, 27 января, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— Удивительно, как одни и те же люди серьезно могут говорить о том, что не являются стороной конфликта, ведь не собираются направлять пехоту или самолеты. А танки поставлять можно? ...Танки сами не ездят, это то, что управляется людьми.... Это лицемерие чистой воды, преступное лицемерие, не просто увод в сторону от неудобного вопроса или темы, это преступное лицемерие, — передает слова Захаровой официальный сайт МИД РФ.

На стороне ВСУ воюют тысячи наемников более чем из десяти стран мира. Часто они являются гражданами государств — членов НАТО. Между тем военный блок всячески отрицает свое присутствие на территории Украины. О роли натовских наемников в украинском конфликте «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Андрей Кошкин.

В свою очередь политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «ВМ» высказал мнение, что после поставки танков M1 Abrams на Украину США автоматически станут стороной конфликта. Однако, по его словам, Штаты не горят желанием поставлять вооружение.

Украина Мария Захарова Россия МИД РФ НАТО
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