МИД РФ назвал слова Столтенберга об Украине и НАТО «преступным лицемерием»

Фото: МИД РФ

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс не является стороной конфликта на Украине, является «преступным лицемерием». Об этом в пятницу, 27 января, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— Удивительно, как одни и те же люди серьезно могут говорить о том, что не являются стороной конфликта, ведь не собираются направлять пехоту или самолеты. А танки поставлять можно? ...Танки сами не ездят, это то, что управляется людьми.... Это лицемерие чистой воды, преступное лицемерие, не просто увод в сторону от неудобного вопроса или темы, это преступное лицемерие, — передает слова Захаровой официальный сайт МИД РФ.

На стороне ВСУ воюют тысячи наемников более чем из десяти стран мира. Часто они являются гражданами государств — членов НАТО. Между тем военный блок всячески отрицает свое присутствие на территории Украины. О роли натовских наемников в украинском конфликте «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Андрей Кошкин.

В свою очередь политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «ВМ» высказал мнение, что после поставки танков M1 Abrams на Украину США автоматически станут стороной конфликта. Однако, по его словам, Штаты не горят желанием поставлять вооружение.