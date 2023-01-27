Власти США не смогли ответить на вопрос о поставке Украине истребителей

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Белый дом пока не может ничего сказать о содержании предстоящих пакетов помощи Украине. Власти США находятся в контакте с Киевом. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

— У меня нет никаких заявлений, не могу ничего сказать определенного о будущих пакетах, кроме того, что мы постоянно говорим с украинцами об их нуждах и сделаем все возможное, чтобы их удовлетворить, — цитирует его РИА Новости.

С требованием предоставить Украине самолеты выступил 25 января президент страны Владимир Зеленский. По итогам встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса (НАТО) Йенсом Столтенбергом он подчеркнул, что Запад «должен открыть поставки» также дальнобойных ракет для Киева.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что на Западе уже приняли решение об отправке истребителей и дальнобойных ракет на Украину. В настоящее время страны НАТО прорабатывают план таких поставок «под медийным прикрытием обсуждения».