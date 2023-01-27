СК просит арестовать начальника IT-управления ФТС, которого обвиняют в получении взяток

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Начальника центрального информационно-технического таможенного управления Дмитрия Васильева доставили в суд, где ему изберут меру пресечения. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Басманного районного суда в пятницу, 27 января.

Пресс-секретарь суда сообщила, что СК просит отправить в СИЗО начальника IT-управления ФТС до 26 марта 2023 года.

Бывшего начальника ИТТУ ФТС обвиняют по статье «Получение взятки». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что мужчину подозревают в участии в коррупционной схеме. По мнению следователей, Васильев заключал контракты с приближенными предпринимателями, а те в благодарность отдавали ему часть гонорара по государственному контракту. Подробнее об этом — в материале «ВМ».