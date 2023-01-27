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«Слишком поздно»: Зеленский прокомментировал заявление Белого дома о поставках танков Abrams

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Слишком поздно»: Зеленский прокомментировал заявление Белого дома о поставках танков Abrams
Фото: flickr/number10gov

Если танки Abrams прибудут на территорию украинского государства только к августу, то будет слишком поздно. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Таким образом он прокомментировал заявление координатора стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о поставках Abrams. По его словам, их переброска на Украину займет «много месяцев».

— Слишком поздно, — сказал Зеленский.

Также нет ответа, когда на территории Украины окажутся танки европейских стран, подчеркнул Зеленский в интервью SkyNews. По его словам, танки нужны Киеву в больших количествах.

При этом американские власти заявили, что Белый дом пока не может ничего сказать о содержании предстоящих пакетов помощи Украине. Власти США находятся в контакте с Киевом. С требованием предоставить Украине самолеты выступил 25 января украинский лидер.

Американские танки M1 Abrams могут стать большой проблемой для Украины, передает здание Newsweek. Несмотря на очевидные плюсы в виде огневой мощи, двигатели этих танков «жадно поглощают» топливо, следовательно, для снабжения боевых машин придется создавать сложные логистические схемы. Какие еще трудности могут возникнуть у ВСУ с новыми танками «Вечерней Москве» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

Украина Оружие Владимир Зеленский США
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