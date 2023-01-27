Путин поручил до 15 июля ввести в России должность врача-стажера

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля ввести в стране должность врача-стажера, которая позволяла бы работать со второго курса ординатуры. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства также постановил в текущем году добиться роста заработных плат, снижения уровня бедности, увеличения рождаемости и продолжительности жизни, передает РИА Новости.

До этого глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни с конца 2021 года вырос в стране на 1,8 года. По его словам, в России наблюдается траектория снижения смертности.

В середине июля Путин сообщил, что по итогам второго квартала 2022 года смертность в России снизилась до уровня 2019-го, а средняя продолжительность жизни составила 73 года. Глава государства уточнил, что сотрудники медицинских учреждений в период пандемии коронавирусной инфекции показали высокий уровень профессионализма. По его словам, плоды их работы в настоящее время сильно отражаются на жизни общества.