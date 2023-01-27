Суд арестовал начальника IT-управления ФТС, которого обвиняют в получении взяток

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Басманный районный суд столицы арестовал начальника ЦИТТУ ФТС Дмитрия Васильева. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 27 января.

По решению суда Васильев пробудет в СИЗО до 26 марта 2023 года. Пресс-секретарь отметил, что сам подозреваемый просил отправить его под домашний арест или запретить ему определенные действия, но в этой просьбе ему отказали.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Басманного суда

Дмитрия Васильева обвинили по статье «Получение взятки» Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы.

По мнению следователей, Васильев заключал контракты с компаниями, в которых устроены родственники или бывшие сослуживцы подозреваемого. Получив господряд, предприниматели отдавали ему часть гонорара по государственному контракту. Подробнее об этом — в материале «ВМ».