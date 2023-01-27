Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Суд арестовал начальника IT-управления ФТС, которого обвиняют в получении взяток

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал начальника IT-управления ФТС, которого обвиняют в получении взяток
Фото: Пресс-служба Басманного суда

Басманный районный суд столицы арестовал начальника ЦИТТУ ФТС Дмитрия Васильева. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 27 января.

По решению суда Васильев пробудет в СИЗО до 26 марта 2023 года. Пресс-секретарь отметил, что сам подозреваемый просил отправить его под домашний арест или запретить ему определенные действия, но в этой просьбе ему отказали.

Видео: Пресс-служба Басманного суда

Дмитрия Васильева обвинили по статье «Получение взятки» Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы.

По мнению следователей, Васильев заключал контракты с компаниями, в которых устроены родственники или бывшие сослуживцы подозреваемого. Получив господряд, предприниматели отдавали ему часть гонорара по государственному контракту. Подробнее об этом — в материале «ВМ».

Взятки Аресты ФТС Москва Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте