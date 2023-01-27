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Водитель коммерческого автобуса сбил пешехода у ТЦ «Европейский»

Полина Долганова
Происшествия
Водитель коммерческого автобуса сбил пешехода у ТЦ «Европейский»
Фото: Прокуратура Москвы
Большая Дорогомиловская Карта всех событий

Водитель коммерческого пассажирского автобуса частного перевозчика наехал на пешехода на улице Большая Дорогомиловская в районе торгового центра «Европейский». Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 27 января.

В результате случившегося пострадавший мужчина был госпитализирован.

— Прокуратура Западного административного округа контролирует установление обстоятельств и причин ДТП, а также принятие по данному факту процессуального решения, — сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

25 января в Подмосковье столкнулись маршрутка и два грузовика. ДТП произошло в городском округе Балашиха. В результате столкновения пострадали два пассажира микроавтобуса и водитель одного из грузовиков.

До этого на остановке общественного транспорта на юго-востоке Москвы человек упал под стоящий трамвай. Инцидент произошел около дома № 9 на Симоновском Валу.

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