Российская теннисистка Корнеева выиграла юниорский Australian Open

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Российская теннисистка Алина Корнеева стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в Мельбурне.

В финале спортсменка обыграла российскую теннисистку Мирру Андрееву со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5. Время матча составило 3 часа 18 минут.

Другой российский теннисист Карен Хачанов обыграл американца Себастьяна Корду, что позволило ему впервые за свою карьеру выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Итоговый счет остановился на результате 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 в пользу россиянина. Встреча продлилась 1 час 50 минут.

В начале декабря появилась информация, что теннисисты из России и Белоруссии могут выступить на Уимблдоне в следующем году. В 2022 году участники Уимблдона остались без очков рейтинга, а Ассоциация лаун-тенниса (организатор турнира) получила штраф более чем на один миллион долларов за исключение спортсменов из РФ и Белоруссии из состязаний под своей эгидой. Британцы заявили, что разочарованы таким суровым наказанием за свою позицию.