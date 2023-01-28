Белорусская теннисистка Соболенко победила на Australian Open

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Белорусская спортсменка Арина Соболенко победила в Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) в Мельбурне. Об этом стало известно в субботу, 28 января.

В финале соревнований она обыграла москвичку Елену Рыбакину, которая выступала за Казахстан, со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

Это стало первой победой теннисистки на турнирах Большого шлема.

В этот же день победительницей юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису стала россиянка Алина Корнеева. Она обыграла соотечественницу Мирру Андрееву со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5.

В начале декабря появилась информация, что теннисисты из России и Белоруссии могут выступить на Уимблдоне в следующем году. В 2022 году участники Уимблдона остались без очков рейтинга, а Ассоциация лаун-тенниса (организатор турнира) получила штраф более чем на один миллион долларов за исключение спортсменов из РФ и Белоруссии из состязаний под своей эгидой. Британцы заявили, что разочарованы таким суровым наказанием за свою позицию.