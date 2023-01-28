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Вице-спикер Совфеда Косачев прокомментировал итоги выборов президента в Чехии

Юлия Курганова
В мире
Вице-спикер Совфеда Косачев прокомментировал итоги выборов президента в Чехии
Фото: Пресс-служба Совфеда

По результатам выборов президента Чехии улучшения отношений Москвы и Праги ожидать не следует. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Бывший председатель военного комитета Североатлантического альянса Петр Павел в субботу, 28 января, победил во втором туре выборов президента в Чехии. На этом посту он сменит Милоша Земана.

— Полномочия президента в Чехии серьезно ограничены конституцией. Это хорошо видно на примере предшественника Земана. Так что перемен к лучшему с точки зрения возврата Чехии на конструктивные позиции точно не будет, а вербальная риторика, наверняка, изменится к худшему. Это сейчас одна из самых недружественных по отношению к России стран Европы, — цитирует Косачева РИА Новости.

14 января Петр Павел с 35,3 процента вышел вперед в первом туре выборов президента Чехии.

Находящиеся на вооружении армии Чехии танки Leopard 2 производства ФРГ нужны для противодействия угрозам обороны страны. Поэтому Прага не сможет поставить ВСУ данную технику. Об этом 24 января заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

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