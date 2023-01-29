Onet: Польшу напугали планы Соединенных Штатов по Украине

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Финансовая и военная накачка Украины, которую проводят Соединенные Штаты, окажет негативное влияние на положение Польши на политической сцене. Об этом сообщается в польском издании Onet.

Стратегия усиления Украины будет иметь «серьезные последствия в том числе для Польши», написал автор статьи. По его мнению, целью Штатов является создание в Центральной Европе «очень сильного государства», которое будет надежным союзником Вашингтона.

— Этот сценарий отчасти уже реализован, так как украинская армия уже является одной из сильнейших в Европе, а украинское государство получает гигантскую финансовую поддержку. Это значит, что место Польши в европейской политической системе коренным образом меняется, — сказано в публикации.

Польша «все больше» находится между ФРГ, Украиной и РФ, а договоренности с большим количеством стран, как правило, менее предсказуемы и менее стабильны, считает обозреватель издания.

Западные страны должны поставлять украинской армии необходимое оружие. Об этом 27 января заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.