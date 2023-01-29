Синоптики пообещали москвичам снежную и теплую погоду 29 января

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

В воскресенье, 29 января, в столичном регионе ожидается пасмурная погода, весь день будет идти снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 3–6 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 4–8 градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

29 января и на протяжении грядущей рабочей недели в столичном регионе ожидаются снегопады. Однако осадки будут не сильными и общий прирост снежного покрова составит всего от двух до четырех сантиметров. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

На следующей неделе ожидаются снегопады и резкое снижение температуры в выходные дни. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в первый день недели в Москве будет пасмурно и без осадков. Синоптик отметил, что во вторник, 31 января, в столицу придет новый циклон, который принесет снег и сильный ветер.