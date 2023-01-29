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В России выявили 6941 новый случай коронавируса за сутки

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 6941 новый случай коронавируса за сутки
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 6941 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 40 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 495 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом, что на 49,9 процента меньше, чем 28 января.

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 3612 пациентов, отмечается на портале.

В России выявили 6941 новый случай коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Врачи предупреждают о риске одновременно заразиться сразу тремя инфекциями — гриппом, коронавирусом и ОРВИ. О том, насколько это опасно, «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

Также диетолог Елена Соломатина рассказала «ВМ», что во время заболевания гриппом или коронавирусом нужно правильно питаться и отказаться от фастфуда. По словам специалиста, во время болезни еда должна быть легкой, хорошо усваиваться и не иметь лишних калорий.

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