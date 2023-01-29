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Эрдоган пригрозил Швеции шокирующим решением по членству в НАТО

Евгений Белоусов
В мире
Эрдоган пригрозил Швеции шокирующим решением по членству в НАТО
Фото: shutterstock

Турция может принять решение по поводу членства Финляндии в НАТО, которое «шокирует» Швецию. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

— Если потребуется, мы можем дать другой месседж по Финляндии. Швеция будет шокирована, когда мы дадим отличающийся месседж по Финляндии, — цитирует Эрдогана РИА Новости.

21 января у посольства Турции в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана. После этого турецкое министерство иностранных дел обвинило Швецию в нарушении обязательств перед страной по процессу членства в НАТО.

Позже Эрдоган заявил, что Швеции лучше не ждать поддержки Турции по вопросу вступления в западный военно-политический блок.

28 января глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в Североатлантический альянс приостановлен.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вхождение Финляндии и Швеции в западный военно-политический блок чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами.

Финляндия Швеция Реджеп Тайип Эрдоган Турция НАТО
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