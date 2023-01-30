Косметолог рассказала, можно ли давить прыщи самостоятельно

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Врач-косметолог и терапевт Кристина Радина пояснила, можно ли давить высыпания на лице самостоятельно.

Эксперт пояснила, что прыщ — это лишь один из видов высыпаний, его можно спутать с гнойничком, волдырем, папулой и эритемой. Это воспалительные элементы, удалять их самостоятельно не стоит, заверила специалист.

А вот невоспалительные элементы — комедоны — можно и нужно удалять, отметила врач. Они выглядят как небольшие бугорки или точки на лбу, висках и щеках. Такие прыщи имеют белую или желтую головку с содержимым.

Перед выдавливанием прыща нужно обязательно вымыть руки, очистить лицо от макияжа и протереть проблемное место антисептиком. Затем можно приступить к процедуре. Врач предупредила, что после удаления прыща необходимо вновь обработать участок кожи, а также не пользоваться косметикой несколько часов, передает Life.ru.

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