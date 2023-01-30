«Доставщик цветов» в Подмосковье вынес из квартиры женщины полмиллиона рублей

Фото: Пресс-центр МВД России

Московская область, Балашиха, улица Некрасова Карта всех событий

Мужчина из Подмосковья прикинулся доставщиком цветов и похитил из квартиры 500 тысяч рублей и ювелирные украшения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 30 января.

По ее словам, преступление произошло в Балашихе. В свой день рождения мужчина решил устроить себе праздник: на улице Фадеева он купил в магазине букет белых роз и направился на улицу Некрасова. Там именинник вошел в подъезд жилого дома, позвонил в одну из квартир и представился доставщиком цветов. Когда пострадавшая открыла дверь, злоумышленник напал на женщину и запер ее в ванной комнате.

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После этого мужчина нашел и забрал 500 тысяч рублей и ювелирные украшения и скрылся через окно, выпрыгнув со второго этажа.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали в Ярославской области. Фигуранта заключили под стражу.

Другого грабителя полицейские задержали в подмосковном городском округе Раменское. Ранее судимый 31-летний житель Владимирской области за один вечер ограбил двух девушек.