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Правительство России расширило список причин инвалидности

Лейла Алиева
Общество
Правительство России расширило список причин инвалидности
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российское правительство включило в список причин инвалидности увечья и заболевания, которые были получены при службе в добровольческом формировании. Соответствующее постановление было обнародовано в понедельник, 30 января.

Таким образом пункт о правилах признания лица инвалидом, утвержденный соответствующим постановлением, будет дополнен новым подпунктом.

— Инвалидность вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании, — говорится в документе.

В этот же день правительство России приняло решение расширить возможности получения ипотечного кредита по льготной программе для IT-специалистов. Кроме того, власти смягчили требования по заработной плате. Уточняется, что при получении ипотеки будет учитываться доход не только с основного места работы, но и с места подработки.

Также кабмин РФ утвердил льготную ипотечную программу для жителей Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей со ставкой не более двух процентов годовых.

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