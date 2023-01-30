Правительство России расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Правительство России приняло решение расширить возможности получения ипотечного кредита по льготной программе для IT-специалистов. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Подписано постановление правительства, согласно которому жилищные кредиты по этой программе станут доступны сотрудникам всех аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет, — заявил глава кабмина.

Кроме того, власти смягчили требования по заработной плате. Уточняется, что при получении ипотеки будет учитываться доход не только с основного места работы, но и с места подработки, сообщает сайт правительства.

18 января заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что российские специалисты в сфере IT, уволенные из зарубежных компаний, должны рассчитывать на трудоустройство в России, а программу льготной ипотеки следует распространить на вернувшихся IT-работников. По его словам, российским айтишникам, покинувшим страну, приходится очень нелегко.

Помимо этого, с 23 января IT-специалисты могут отправить заявку на отсрочку от весеннего призыва через госуслуги. Для подачи заявления сотрудникам аккредитованных IT-компаний необходимо направить заявление с 23 января по 6 февраля через сайт «Госуслуги». После чего работодатель сможет увидеть заявление в личном кабинете на портале.