Московский зоопарк показал видео с реакцией леопарда Мизера на снег

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Пока многие обитатели Московского зоопарка радовались вернувшемуся в город снегопаду, леопард Мизер предпочел просто отоспаться. Видеоролик с «бурной» реакцией хищника на снег опубликовала пресс-служба зоосада.

— Реакция леопарда Мизера на возвращение снега в Москву — спать и глубоко дышать примерно раз в 5–7 секунд. Даже немного завидно, — говорится в Telegram-канале зоопарка.

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До этого в столичном зоосаде раскрыли тайну «вурдалачьих воплей», раздававшихся на территории зоопарка. Выяснилось, что крики издает самец пумы Габриэль, но кричать он любит только в полном одиночестве и без зрителей.

Также в Московском зоопарке рассказали, как налаживали контакт с камышовым котом Заури. Это длилось около года, несмотря на то что он приехал в зоосад совсем котенком.

29 января Московский зоопарк показал видео «сладкого» сна панды Диндин. На опубликованном ролике видно, как она спит, свисая с подставки из бревна и роняя на землю капли слюны.