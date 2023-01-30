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Иран потребовал от Украины объяснений за слова Подоляка

Евгений Белоусов
В мире
Иран потребовал от Украины объяснений за слова Подоляка
Фото: Pexels

Иран призвал Украину к ответу после публикации советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка в Twitter. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил глава иранского МИД Насер Канаани.

— Представитель МИД осудил враждебную и провокационную позицию советника президента Украины, назвал подозрительными его заявления относительно недавней деструктивной акции против военного комплекса в Исфахане и потребовал официального и ясного объяснения от украинской стороны по этому поводу, — сказал министр.

По словам Подоляка, атака дронов на военный объект в Исфахане и взрыв на предприятии в Азаршахре могли иметь отношение к событиям на территории украинского государства. В конце своего сообщения Подоляк добавил: «Украина вас предупредила».

Накануне склад с боеприпасами иранского минобороны в городе Исфахан подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте оказались незначительными.

Позже газета Wall Street Journal сообщила, что за атакой дронов на завод минобороны в иранском Исфахане стоит израильская сторона. Как уточняется, это первая известная атака, проведенная Израилем с тех пор, как премьером страны снова стал Биньямин Нетаньяху.

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