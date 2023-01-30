МИД Ирана вызвал украинского временного поверенного из-за заявления Подоляка

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В Министерство иностранных дел (МИД) Ирана вызвали временного поверенного в делах Украины в Тегеране Евгения Кравченко. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Как уточняется, ведомство приняло соответствующее решение в связи с заявлением советника украинского президента Михаила Подоляка — по словам украинца, атака дронов на военный объект в Исфахане и взрыв на предприятии в Азаршахре могли иметь отношение к событиям на территории украинского государства. В конце своего сообщения Подоляк добавил: «Украина вас предупредила».

— В продолжение заявления главы офиса президента Украины Михаила Подоляка и признания предполагаемого участия этой страны в атаке на объект Министерства обороны Ирана в Исфахане временный поверенный в делах Украины в Иране вызван в МИД для предоставления объяснений в связи с заявлением советника президента Украины, — цитирует сообщение РИА Новости.

29 января склад с боеприпасами иранского минобороны в городе Исфахан подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте оказались незначительными.

Позже газета Wall Street Journal сообщила, что за атакой дронов на завод минобороны в иранском Исфахане стоит израильская сторона. Как уточняется, это первая известная атака, проведенная Израилем с тех пор, как премьером страны снова стал Биньямин Нетаньяху.