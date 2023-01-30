Средняя ставка по ипотеке в России снизилась до 6,65 процента

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Средняя ставка по ипотеке в России по итогам декабря снизилась до 6,65 процента с ноябрьских 7,11 процента. Об этом сообщили в ЦБ в понедельник, 30 января.

— При этом процентная ставка по ИЖК без учета ИЖК по ДДУ также снизилась и составила 9,57 процента (9,67 процента — месяцем ранее), — говорится в сообщении.

Задолженность россиян по ипотеке продолжила увеличиваться и к концу 2022 года составила 13,8 триллиона рублей. При этом темп прироста задолженности за месяц ускорился до 2,3 процента по сравнению с 1,6 процента по состоянию на начало декабря, отмечается на сайте ЦБ.

Недавно правительство России приняло решение расширить возможности получения ипотечного кредита по льготной программе для IT-специалистов. Кроме того, власти смягчили требования по заработной плате. Уточняется, что при получении ипотеки будет учитываться доход не только от основного места работы, но от подработки.

Риелтор Олег Бендриков заявил «Вечерней Москве», что спрос на жилье в столице упал, однако многие собственники все еще надеются продать квартиру по цене выше рыночной.

Некоторое снижение стоимости недвижимости возможно в течение года в определенные сезоны. Кроме того, существуют способы сэкономить на покупке квартиры уже сейчас.