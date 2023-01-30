Золотые руки: столичный хирург спас девушку с редкой болезнью

Москвичка Ксения Бородич и хирург Марат Сагиров встретились после операции. Девушка родила сына Мишу, мальчик абсолютно здоров / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москва, Большая Сухаревская площадь, 3с1 Карта всех событий

В НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского спасли пациентку с редким психическим заболеванием — синдромом Марфана. Корреспондент «Вечерней Москвы» побеседовал с девушкой и талантливым врачом.

В двери отделения кардиохирургии НИИ СП имени Н. В. Склифосовского заходит москвичка Ксения Бородич, которая держит на руках своего сына Михаила. Малышу всего месяц, он с интересом оглядывает фотографии, которые украшают стены отделения. На правой мочке уха его матери красуется сережка с топориком, а на левом — с сердцем, как напоминание о недавно пережитой операции.

— Мой отец не дожил до 30 лет из-за того же диагноза, что и у меня, — синдрома Марфана, передающегося генетически детям. Противопоказаний к беременности у меня не было, и первого ребенка я родила спокойно. Моему старшему сыну Антону уже шесть лет, — рассказала Бородич. — Вторая беременность тоже прошла нормально, однако на третий день после выписки у меня появилась сильная боль в груди и высокое давление. Тогда я сразу поняла, что со мной происходит.

По словам Бородич, до операции она жила абсолютно нормальной жизнью.

— Когда-то у меня был спортивный разряд по плаванию, и я обучалась в юношеской школе олимпийского резерва по баскетболу. Сейчас же моя жизнь разделилась на «до» и «после» операции. Я придерживаюсь жесткой диеты, регулярно принимаю лекарства, разжижающие кровь, а утром замеряю показатели крови, — добавила Бородич. — Считаю всех своих спасителей своими ангелами-хранителями, ведь благодаря им у меня есть второй день рождения.

Оперирующим хирургом был заведующий Первым кардиохирургическим отделением НИИ СП имени Н. В. Склифосовского, сердечно-сосудистый хирург Марат Сагиров.

— Время операции составило порядка шести часов, она была выполнена в условиях искусственной гипотермии, то есть охлаждения пациента до 26 градусов и искусственного кровообращения, с остановкой сердца и легких на основной этап операции, — отметил Сагиров.

Он уточнил, что пациентке выполнили сложную операцию по протезированию аортального клапана, восходящего отдела аорты и частично ее дуги сосудистым протезом, с реимплантацией устьев коронарных артерий в протез.

— Это отечественный протез клапана. Он представляет собой кольцо, обшитое манжетой, за которые протез пришивается к тканям. В год в НИИ Склифосовского выполняется порядка 100 подобных операций.

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