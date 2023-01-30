Лавров: Российская экономика адаптируется к новым реалиям

Фото: МИД РФ

Состояние экономики России наглядно показывает, что последствия санкций удалось ограничить. Об этом в понедельник, 30 января, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

— Очевидно, что процесс преодоления последствий разрыва этих отношений продолжается, так же как и сама антироссийская санкционная война, ведущаяся недружественными по отношению к нам странами. Удалось ли ограничить? Безусловно, да. Состояние нашей экономики наглядно свидетельствует об этом, — сказал он.

Министр напомнил, что экономике страны предрекали сильный спад, однако за 2022 год ее сокращение составило всего 2,5 процента, такая же ситуация наблюдается и по остальным показателям. Экономика России сумела выстоять на фоне сильнейшего давления, передает слова Ларова сайт МИД.

До этого член палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что Россия, оказавшись под западными санкциями, доказывает миру, что для ведения торговли и процветания ей не нужны доллары или дружба Вашингтона.

23 января Лавров заявил, что на текущий момент происходящее на Украине свидетельствует о том, что война Запада с Москвой уже не гибридная, а почти настоящая. По его мнению, такой исход событий западные страны планировали давно.