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Байден заявил, что Штаты не будут поставлять Украине истребители F-16

Юлия Курганова
В мире
Байден заявил, что Штаты не будут поставлять Украине истребители F-16
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что страна не будет предоставлять украинской власти истребители F-16. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил пресс-пул Белого дома.

— Нет, — заявил американский лидер в ответ на вопрос журналистов о том, собираются ли в Штатах отправлять Украине F-16, передает РИА Новости.

29 января сообщалось, что в Пентагоне идет активное обсуждение возможности передачи Украине американских истребителей F-16, такое решение набирает все большую поддержку чиновников. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Любые новые требования Украины по поводу поставок очередной партии вооружения — истребителей и ракет — это согласованный с Западом ход. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя требования Украины предоставить ей ракеты ATACMS, истребители F-16 и тяжелые ударные беспилотники. По словам политолога, ни одно заявление киевских властей не обходится без предварительной коррекции со стороны западных покровителей.

Украина Джо Байден США Истребители
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