Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Следственный комитет возбудил дело после избиения подростка на квесте в Москве

Юлия Курганова
Происшествия
Следственный комитет возбудил дело после избиения подростка на квесте в Москве
Фото: gov.spb.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после избиения девятиклассника на игровом квесте в столице. Об этом в понедельник, 30 января, сообщили в Telegram-канале столичного ведомства.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и изучают документацию, допрашивают работников организации и участников квеста.

Пострадавший от рук аниматоров подросток лежит дома на больничном. На данный момент он не может посещать тренировки и учебу. Об этом «Вечерней Москве» сообщил Сергей, отец пострадавшего, 30 января.

Инцидент, о котором идет речь, произошел во время проведения квеста на северо-востоке столицы. Компания отправилась в клуб праздновать день рождения. Развлечение закончилось побоями и травмами. После возвращения домой 16-летний подросток был госпитализирован. По данному факту полиция проводит проверку.

Следственный комитет Квесты Москва Пострадавшие Подростки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте