Следственный комитет возбудил дело после избиения подростка на квесте в Москве

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после избиения девятиклассника на игровом квесте в столице. Об этом в понедельник, 30 января, сообщили в Telegram-канале столичного ведомства.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и изучают документацию, допрашивают работников организации и участников квеста.

Пострадавший от рук аниматоров подросток лежит дома на больничном. На данный момент он не может посещать тренировки и учебу. Об этом «Вечерней Москве» сообщил Сергей, отец пострадавшего, 30 января.

Инцидент, о котором идет речь, произошел во время проведения квеста на северо-востоке столицы. Компания отправилась в клуб праздновать день рождения. Развлечение закончилось побоями и травмами. После возвращения домой 16-летний подросток был госпитализирован. По данному факту полиция проводит проверку.