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В Турции предупредили Соединенные Штаты об очередном поражении на Украине

Юлия Курганова
В мире
В Турции предупредили Соединенные Штаты об очередном поражении на Украине
Фото: Unsplash

К поражениям Соединенных Штатов в Корее, Афганистане, Сирии, Вьетнаме, Ираке и Ливии добавится Украина. Такое мнение высказал обозреватель турецкого издания Sabah Берджан Тутар.

По его словам, основной причиной, по которой армия США не может победить ни в одном конфликте после Второй мировой войны заключается в том, что Америка стремится «трансформировать побежденных».

— В некотором смысле они хотят невозможного. Поэтому из каждой войны, в которую США вступают, они выходят с поражением, — написал автор статьи.

Он объяснил свое мнение тем, что американские политики не имеют достаточную информацию о государствах, которым противостоят. Часто это сопровождается отсутствием стратегического планирования и непониманием картины мира, заявил журналист.

США активно изучают способность КНР к сопротивлению, так как считают страну стратегическим соперником. Именно кризис на Тайване может стать новой целью Соединенных Штатов вместо Украины. При этом, если на следующих выборах сменится президент, у США могут появиться и другие задачи. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

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