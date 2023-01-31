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Представитель Белого дома Кирби объяснил отказ передавать Киеву истребители

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Представитель Белого дома Кирби объяснил отказ передавать Киеву истребители
Фото: Unsplash

Администрация Белого дома и без истребителей F-16 передает украинским властям большие объемы вооружений. Об этом в понедельник, 30 января, сказал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби.

Американский президент Джо Байден ранее отрицательно ответил на вопрос о возможности поставок F-16 ВСУ.

— Сейчас поставляются большие объемы вооружений и будут поставляться в предстоящие недели и месяцы. Те виды вооружений, которые будут иметь критическое значение для того, чтобы помочь украинским войскам в нынешних боях зимой и в сражениях, которые они будут вести весной, — заявил Кирби в интервью каналу CNN.

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказался, что США должны использовать влияние на союзников, чтобы исключить поставки истребителей F-16 украинским властям. По его мнению, заявление американского лидера не означает, что истребители не будут поставлять другие государства.

Украина США Истребители
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