Представитель Белого дома Кирби объяснил отказ передавать Киеву истребители

Фото: Unsplash

Администрация Белого дома и без истребителей F-16 передает украинским властям большие объемы вооружений. Об этом в понедельник, 30 января, сказал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби.

Американский президент Джо Байден ранее отрицательно ответил на вопрос о возможности поставок F-16 ВСУ.

— Сейчас поставляются большие объемы вооружений и будут поставляться в предстоящие недели и месяцы. Те виды вооружений, которые будут иметь критическое значение для того, чтобы помочь украинским войскам в нынешних боях зимой и в сражениях, которые они будут вести весной, — заявил Кирби в интервью каналу CNN.

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказался, что США должны использовать влияние на союзников, чтобы исключить поставки истребителей F-16 украинским властям. По его мнению, заявление американского лидера не означает, что истребители не будут поставлять другие государства.