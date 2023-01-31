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Пушков: США должны повлиять на союзников, чтобы не допустить поставки F-16 Украине

Юлия Курганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Пушков: США должны повлиять на союзников, чтобы не допустить поставки F-16 Украине
Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказался, что Соединенные Штаты должны использовать влияние на союзников, чтобы исключить поставки истребителей F-16 украинским властям.

Ранее президент США Джо Байден сказал, что Америка не будет предоставлять Киеву истребители F-16.

— Для предотвращения очень опасного витка эскалации заявление Байдена является недостаточным. США не только должны жестко придерживаться данной позиции, но и использовать свое влияние на союзников. А оно более, чем достаточное, чтобы исключить такие поставки, — заявил сенатор в Telegram-канале.

По его мнению, заявление американского лидера не означает, что истребители не будут поставлять другие государства. Пушков сообщил, что F-16 имеются у девяти стран Североатлантического альянса, а у Франции есть истребители Rafale.

Любые новые требования Украины по поводу поставок очередной партии вооружения — истребителей и ракет — это согласованный с Западом ход. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя требования Украины предоставить ей ракеты ATACMS, истребители F-16 и тяжелые ударные беспилотники.

Украина Спецоперации Сенатор Алексей Пушков США Истребители
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