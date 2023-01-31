Завершена подготовка инфраструктуры для водоснабжения парковки ТПУ «Хорошевская»

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Москва, 1-я Магистральная улица, 24с7 Карта всех событий

Столичные службы завершили подготовку инфраструктуры для водоснабжения новой перехватывающей парковки ТПУ «Хорошевская». Об этом во вторник, 31 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Специалисты АО «Мосводоканал» проложили новые сети общей протяженностью свыше 400 метров и диаметром до 355 миллиметров как методом открытой прокладки, так и бестраншейным «труба в футляре», — говорится в сообщении.

Подобное решение дало возможность избежать разрытий и отключения абонентов. Теперь парковка будет подключена к централизованной системе холодного водоснабжения, что в свою очередь позволит организовать систему наружного пожаротушения. Сами работы проходили на 1-й Магистральной улице в районе дома 24, строение 7, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также стало известно о завершении основных работ первого этапа благоустройства территории около станции Мещерская будущей линии МЦД-4. Воздушные кабельные линии убрали под землю, чтобы улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность коммуникаций. Кроме того, специалисты комплекса проложили еще 475 метров водосточной сети.