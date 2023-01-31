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Приметы и советы

Focus: Бербок сделала подарок Кремлю заявлением о войне с Россией

Лейла Алиева
В мире
Focus: Бербок сделала подарок Кремлю заявлением о войне с Россией
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сделала подарок Кремлю своим заявлением о войне с Россией. Об этом заявил лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в статье для издания Focus.

— Такие ошибки недопустимы, особенно в хорошо подготовленной речи перед парламентским собранием Совета Европы. В такой напряженной ситуации необходимо взвешивать каждое слово, — отметил он.

По его словам, складывается впечатление, что правительство Германии не координирует вопросы внешней политики, а Бербок делает небрежные заявления, которые РФ может обернуть в свою сторону.

Во время выступления на заседании ПАСЕ 24 января министр иностранных дел Германии заявила, что европейские страны «ведут войну против России», и призвала Европу больше помогать украинским властям. При этом МИД ФРГ по поводу ее слов заявил, что поддержка Киева не делает Германию одной из сторон конфликта.

Позже представитель немецкого МИД заявил, что словами о «войне с Россией» Бербок рассчитывала подчеркнуть сплоченность западных стран в вопросе, касающемся поддержки Украины. Подчеркивается, что министр не ставила перед собой цель спровоцировать дискуссии в том виде, в котором они «присутствуют в некоторых социальных сетях».

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