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Приметы и советы

Сервис OnlyFans восстановил работу в России

Александр Афонин
Общество
Сервис OnlyFans восстановил работу в России
Фото: shutterstock

Сервис платной подписки на пользовательский контент OnlyFans возобновил работу своего сайте на территории России. В этом во вторник, 31 января, убедился корреспондент «Вечерней Москвы».

Как сообщили представители OnlyFans РБК, сбои с доступом из России возникли из-за технической проблемы. В результате некорректной работы доступ в некоторых странах был ограничен. На текущий момент ошибка исправлена.

Ранее OnlyFans закрыл доступ к своему порталу для российских пользователей. При попытке войти на сайт через российские IP появлялась ошибка 403 Forbidden.

25 января некоторые пользователи сообщили, что испытывают проблемы при входе в магазин приложений App Store на операционной системе iOS в России. Также сбои отмечались в работе сервисов Steam и Playstation Network.

Позже магазин приложений App Store вновь начал функционировать в России после перебоев, длившихся примерно полчаса. При этом причины произошедших сбоев были неизвестны.

В чем может заключаться причина неполадок в работе приложения, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец. По его словам, сбой у любых сервисов случается эпизодически. Бывает так, что у некоторых пользователей не работает одно приложение, при этом у других наблюдаются сбои в работе всех сервисов.

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