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Депутат МГД Гусева: Культурно-досуговый центр в Северном Бутове станет новой точкой притяжения

Евгений Жуков
Город
Депутат МГД Гусева: Культурно-досуговый центр в Северном Бутове станет новой точкой притяжения
Фото: duma.mos.ru
Москва, улица Грина, 1к3 Карта всех событий

Старт строительства культурно-досугового центра в районе Северное Бутово мэр Москвы Сергей Собянин обозначил как начало возведения передовой площадки для творческого развития жителей столицы. Об этом во вторник, 31 января, сообщила депутат Мосгордумы Людмила Гусева.

— Внимание мэра города Сергея Собянина к подобным городским объектам крайне важно. Это означает, что программа по развитию творческого и культурного потенциала москвичей реализуется на самом высоком уровне. Иметь возможность рядом с домом заниматься в творческой студии, обучаться актерскому мастерству, петь, танцевать — это часть комфортной и доступной городской инфраструктуры вне зависимости от района, — заявила Гусева.

Она также добавила, что в новом центре будет три блока: зрелищный — с залом на 300 мест; клубный, где организуют кружки для тех, кто желает заниматься танцами, пением и другими видами творчества, а также студия раннего развития.

По словам парламентария, для строительства центра была использована площадка, на которой с 2008 года находилась заброшенная стройка, передает агентство городских новостей «Москва».

Гусева отметила, что по плану здание будет готово ко второму кварталу 2024 года. Новый объект разместится по адресу улица Грина, дом 1, корпус 3.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в столичном районе Щукино пройдет реорганизация участка бывшей промзоны по программе комплексного развития территорий.

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