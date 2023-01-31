Ефимов: Участок промзоны в Щукине реорганизуют по программе комплексного развития

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В столичном районе Щукино пройдет реорганизация участка бывшей промзоны по программе комплексного развития территорий. Об этом во вторник, 31 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Площадь неэффективно используемой территории на северо-западе Москвы составляет почти 4,8 гектара. В ходе реорганизации там возведут современное жилье и социальные объекты, где появится более 120 новых рабочих мест, — сказал он.

Заммэра добавил, что инвестиции в реализацию проекта оцениваются в шесть миллиардов рублей. На текущий момент на участке находятся гаражные кооперативы, автомобильный технический центр и автомойка.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в рамках реорганизации на территории бывшей промзоны появится учебно-образовательный комплекс на 225 мест. Помимо этого, в рамках реализации проекта будут выделены помещения для работы мировых судей.

До этого Ефимов сообщил, что на улице Кетчерской проведут комплексное развитие трех неэффективно используемых территорий площадью около 19 гектаров. Суммарный объем инвестиций в реорганизацию площадок оценивается почти в 58 миллиардов рублей.