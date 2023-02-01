Колопроктолог назвал первые признаки рака прямой кишки

Фото: Pixabay

Колопроктолог Анатолий Недозимованный назвал самые ранние признаки рака прямой кишки. Он отметил, что чаще всего они не настораживают пациентов.

— Даже первые симптомы — показатель уже давно развивающегося онкологического процесса. Хотя и они чаще всего пациентов не настораживают, симптомы долго объясняют геморроем, и к врачу люди не торопятся, — сообщил медик.

Он отметил, что рак ободочной кишки имеет еще меньше проявлений. Самые ранние признаки — расстройство стула, чаще всего — поносы и запоры, причем это тоже показатель того, что онкологический процесс развивается достаточно давно, пояснил специалист.

Также симптомами рака прямой кишки могут быть кровотечения при дефекации разной степени выраженности, слизь в стуле, ощущение инородного тела в заднем проходе, расстройства дефекации (от ложных позывов до затрудненной дефекации), сообщает издание «Доктор Питер».

Не существует продуктов, которые могли бы остановить рост злокачественной опухоли. Но есть вещества, которые благоприятно воздействуют на работу организма. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразила врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко.