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Территории 77 московских медучреждений привели в порядок с 2020 года

Араз Салехов
Город
Территории 77 московских медучреждений привели в порядок с 2020 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице идут комплексные работы по созданию комфортной инфраструктуры возле поликлиник — так, с 2020 года специалисты благоустроили территории 77 медицинских учреждений. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Около взрослых поликлиник появилась 171 зона отдыха. Все территории поликлиник отличаются друг от друга и имеют разную площадь. Поэтому к устройству зон отдыха подходили индивидуально, — поделился заместитель руководителя городского департамента капитального ремонта Денис Лебедев.

В ходе благоустройства специалисты сделали пешеходные дорожки, установили фонари, а также создали пространства для прогулок и отдыха. Помимо этого, для посетителей были созданы велопарковки, теперь они смогут оставить велосипеды и самокаты перед входом в здание, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне главный врач Городской клинической больницы (ГКБ) имени В. В. Вересаева Игорь Парфенов сообщил, что специалисты установили почти 1,5 тысячи единиц медицинской техники экспертного класса во флагманском центре ГКБ. В частности, в экстренной медицине для пациентов с инсультом необходимы исследования с помощью магнитно-резонансных томографов — в связи с этим клиника выделила таких пациентов в отдельный поток, чтобы быстрее оказывать им помощь.

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