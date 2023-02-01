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Священник погиб после ночного удара ВСУ по монастырю под Угледаром

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Священник погиб после ночного удара ВСУ по монастырю под Угледаром
Фото: gur.gov.ua

Украинские военные нанесли удар по монастырю в селе Никольское под Угледаром при помощи американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в администрации Волновахского района

— Вчера обстреляли монастырь в Никольском. Обстрел велся из HIMARS. Погиб священник. Попадание в сестринский корпус. У одной из монахинь, ей 83 года, тяжелейшее ранение, за ее жизнь борются врачи, — приводит сообщение ТАСС.

В результате недавнего обстрела Вооруженными силами Украины населенного пункта Безлюдовка в Белгородской области два человека получили ранения. Тогда на место происшествия были направлены медицинские и оперативные службы региона.

В этот же день губернатор Курского региона Роман Старовойт заявил, что в ближайшее время на территорию области прибудут дополнительные силы и средства, которые займутся защитой границ Российской Федерации.

26 декабря на российско-украинской границе в Брянской области была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Ее члены были оснащены оружием иностранного производства, в том числе немецкими пистолетами-пулеметами SIG Sauer.

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