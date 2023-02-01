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Врач Василенко рассказала, что такое мигрень с аурой

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Василенко рассказала, что такое мигрень с аурой
Фото: depositphotos

При мигрени аура является отражением определенного процесса, происходящего в мозге и связанного с механизмом приступа. Она есть не у всех пациентов и бывает различных типов. Об этом рассказала врач-невролог Марина Василенко.

Она отметила, что чаще всего встречается мигрень без ауры. Лишь треть пациентов с мигренью когда-либо отмечали ауру, при этом она может развиваться не в каждом приступе.

По словам эксперта, аура длится 10–30 минут, но может быть и более продолжительной. Чаще всего бывает зрительная аура. В этот период человек может «видеть» слепые пятна, вспышки света или разноцветную зигзагообразную линию, распространяющуюся из центра поля зрения на периферию. Реже возникают чувствительные симптомы, например, онемение кончиков пальцев. Кроме того, аура может сопровождаться нарушениями речи, передает РИАМО.

Ранее врач-невролог, профессор Дерья Улюдуз рассказала, как избавиться от головной боли без лекарств. Эксперт посоветовала приложить к вискам лед или выпить стакан воды, передает Царьград.

Неправильно подобранная подушка для сна грозит головными болями и сильным дискомфортом при пробуждении. Об этом рассказала невролог Виктория Толмачева.

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