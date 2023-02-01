Врач Василенко рассказала, что такое мигрень с аурой

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При мигрени аура является отражением определенного процесса, происходящего в мозге и связанного с механизмом приступа. Она есть не у всех пациентов и бывает различных типов. Об этом рассказала врач-невролог Марина Василенко.

Она отметила, что чаще всего встречается мигрень без ауры. Лишь треть пациентов с мигренью когда-либо отмечали ауру, при этом она может развиваться не в каждом приступе.

По словам эксперта, аура длится 10–30 минут, но может быть и более продолжительной. Чаще всего бывает зрительная аура. В этот период человек может «видеть» слепые пятна, вспышки света или разноцветную зигзагообразную линию, распространяющуюся из центра поля зрения на периферию. Реже возникают чувствительные симптомы, например, онемение кончиков пальцев. Кроме того, аура может сопровождаться нарушениями речи, передает РИАМО.

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