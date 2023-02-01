Степан Орлов: Развитие МЦД выводит стандарты перевозок на новый уровень

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Появление в столице центральных диаметров (МДЦ) позволяет вывести стандарты перевозок в общественном транспорте региона на новый уровень. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил вице-спикер столичного парламента Степан Орлов.

— Для множества пассажиров МЦД привычные стандарты качества «классического» столичного метро являются той планкой, на которую они и ориентируются: минимальные интервалы между поездами, удобные станции с эскалаторами и лифтами, бесплатные пересадки с ветки на ветку, длительное время работы, — отметил он.

По словам Орлова, внедрить такие требования непросто, однако успешная работа первых двух диаметров показывает, что эта задача вполне выполнима. Станция Лесной Городок стала уже 14-й в составе будущего МЦД-4, пишет агентство городских новостей «Москва».

Лесной Городок открылся после реконструкции накануне. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, здесь появился подземный пассажирский вестибюль с транзитным безопасным переходом через железнодорожные пути с выходами к улице Вокзальной в Лесном Городке и в сторону деревни Осоргино.