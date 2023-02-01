«Ретро FM» с размахом отпразднует свое 20-летие

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В 2023 году главная ностальгическая радиостанция страны отмечает 20-летний юбилей. В честь этого «Ретро FM» готовит для всех массу сюрпризов, один из них — грандиозный концерт с участием кумиров нескольких поколений, который состоится 15 апреля на концертной площадке МТС Live Hall в Москве. Поздравить «Ретро FM» с днем рождения соберутся тысячи поклонников хорошей музыки и, конечно же, самые известные российские артисты.

Зрителей ждут суперхиты, знакомые каждому с первых нот, яркие номера и оригинальная сценография. За два десятилетия вещания «Ретро FM» стало одной из самых популярных радиостанций в стране и на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в рейтингах с ежедневной аудиторией свыше 7 000 000 россиян*.

В эфире звучат только золотые хиты «со знаком качества» — песни, проверенные временем. Помимо этого, в копилке «Ретро FM» множество масштабных внеэфирных проектов и музыкальных фестивалей.

*Mediascope, Radio Index – РОССИЯ 100К+, АПРЕЛЬ - СЕНТЯБРЬ 2022, Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share. Возраст 12+