Ученые выяснили, что стресс на работе может повысить риск инсульта в пять раз

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Ученые из Национального университета Ирландии в Голуэе провели исследование и пришли к выводу, что стресс может повысить риск инсульта. Исследование опубликовали на сайте JAMA Network.

Ученые проанализировали данные более 26 тысяч человек в Азии, Африке, Северной и Южной Америках, Европе и на Ближнем Востоке. Исследование показало, что стресс был связан с повышенным риском геморрагического и ишемического инсульта. В первом типе кровообращение нарушается из-за кровоизлияния в ткань головного мозга, во втором — из-за закупорки сосуда тромбом. Также выяснилось, что одно стрессовое событие повышает риск на 17 процентов, а два и более — на 31 процент.

Самым опасным оказался сильный стресс, связанный с работой. Он повышал риск геморрагического инсульта более чем в пять раз, а ишемического — более чем в два.

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