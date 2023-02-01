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Суд арестовал водителя, сбившего троих пешеходов на юго-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал водителя, сбившего троих пешеходов на юго-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, улица Нижние Поля Карта всех событий

Суд арестовал мужчину, который сбил троих пешеходов на улице Нижние Поля и скрылся. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 1 февраля.

По ее словам, 37-летний мужчина обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места ДТП». Суд заключил его под стражу до 25 марта 2023 года.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

ДТП, о котором идет речь, произошло вечером 24 января. Подозреваемый, находясь за рулем дорогого внедорожника, выехал на тротуар, сбил троих пешеходов и скрылся. Пострадавших госпитализировали с различными травмами.

Мужчина уехал в Ярославль, где его позже задержали.

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