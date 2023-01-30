Полиция задержала водителя, сбившего троих пешеходов на юго-востоке Москвы

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, улица Нижние Поля, 21 Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в наезде на трех пешеходов на юго-востоке столицы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 30 января.

По ее словам, мужчину задержали в Ярославле. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения». В данный момент решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

ДТП, о котором идет речь, произошло 24 января на улице Нижние Поля на юго-востоке Москвы. Злоумышленник выехал на своем дорогом внедорожнике на тротуар и сбил троих пешеходов, после чего скрылся. Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.