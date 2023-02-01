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Дуда пообещал передать Украине новую партию танков

Александр Афонин

Сюжет: 

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В мире
Дуда пообещал передать Украине новую партию танков
Фото: president.pl

Варшава пообещала осуществит новую поставку танков Украине, в которую войдут советский Т-72 и польский PT-91 «Twardy». Об этом в среду, 1 февраля, заявил президент Польши Анжей Дуда в эфире Польского телевидения.

— В данный момент мы решили отправить роту танков Leopard и декларировали также в случае необходимости очередную поддержку в плане танков, — сказал он.

Дуда добавил, что у Польши в запасе остались танки советских времен. В частности речь идет о машине Т-72 и ее модернизированной версии PT-91 «Twardy». По его словам, данная техника все еще хорошо функционирует, благодаря чему Варшава продолжит оказывать поддержку Киеву.

Всего польское правительство отправило Украине более 240 танков, свыше 100 бронированных транспортных средств, несколько десятков тысяч автоматов и боеприпасов к ним, отметил польский лидер.

Политолог Сергей Марков рассказал «ВМ», что в Польше уже открыто говорят о возможности введения войск на Западную Украину. Такой шаг станет началом постепенной польской аннексии «исторических земель».

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