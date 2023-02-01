Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Диетолог назвала суперфрукт, богатый витамином С

Ника Комкова
Общество
Диетолог назвала суперфрукт, богатый витамином С
Фото: shutterstock

Витамин С важен для общего состояния здоровья. Этот антиоксидант защищает организм от свободных радикалов и укрепляет иммунную систему. Есть множество способов включить в рацион продукты, богатые витамином С. И хотя самый популярный фрукт — это апельсин, есть еще один, на который стоит обратить внимание, пишет американское издание She Finds. Диетолог Триста Бест рассказала о свойствах грейпфрута и его влиянии на организм.

Витамин С действует как антиоксидант в организме. Он помогает нейтрализовать вредные свободные радикалы, которые грозят воспалением и другими проблемами со здоровьем. По словам доктора Бест, антиоксиданты приносят довольно много пользы организму — от потери веса до оздоровления сердца.

— Витамин С также важен для выработки коллагена, который помогает сохранить кожу, сухожилия и другие соединительные ткани сильными и здоровыми, также он нужен для усвоения железа из растительных продуктов и для правильной работы иммунной системы, — пояснила медик.

Это означает, что ежедневное поедание грейпфрута может не только оздоровить, но и омолодить, подчеркнула диетолог.

Грейпфрут среднего размера содержит около 70–90 миллиграмм витамина С, что составляет около 75–100 процентов от рекомендуемой суточной нормы, добавила Бест.

А диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах чеснока, а также объяснила, кому лучше вовсе исключить его из своего рациона.

Здоровье Фрукты ЗОЖ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

До британских морей: как Красная армия сменила Красную гвардию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Все мнения
О проекте