Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Движение на Каширском шоссе восстановили после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 1 февраля.

— Проезжая часть освобождена, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

ДТП, о котором идет речь, произошло на Каширском шоссе. Столкнулись четыре автомобиля.

Еще одна авария произошла на внутренней стороне 51-го километра МКАД. Водитель грузовика не справился с управлением на скользкой дороге и перевернулся. При этом он задел легковой автомобиль. Момент аварии попал на запись камеры видеонаблюдения.