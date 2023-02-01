Лавров: Алжир не будет выполнять указания США по антироссийским санкциям

Фото: Пресс-служба Совфеда

Алжир не будет выполнять указания США, напрямую противоречащие его национальным интересам. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

— В России есть устойчивое словосочетание — «не на того напали». Алжирцы — не тот народ, которому можно что-то «диктовать», ожидая, что «по щелчку пальцев» из-за океана он будет послушно выполнять указания, напрямую противоречащие его национальным интересам, — заявил он.

По словам министра, Алжир является уважающей себя и свои интересы страной. Именно на основе этого Республика выстраивает свою политику, не опираясь на закулисные договоренности, передает слова Лаврова официальный сайт министерства.

Недавно Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России.

В начале декабря 2022 года страны — члены Евросоюза согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Компромиссное соглашение по санкциям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров государств ЕС в Брюсселе.

17 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС ввести десятый пакет санкций в отношении России. Планируется, что он будет преимущественно направлен на устранение «существующих лазеек» в уже принятых рестрикциях.