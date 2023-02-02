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Приметы и советы

ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа

Егор Провоторов
В мире
ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа
Фото: Unsplash

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в настоящее время наносит авиаудары по территории сектора Газа. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает пресс-служба силовой структуры.

— В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по Газе, — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте израильской армии в социальной сети Twitter.

Информационное агентство France-Presse также уточнило данные о том, что удары наносятся по центральной части района. Они являются ответом на предпринятые Газой попытки запустить ракеты по территории еврейского государства.

В минувшую среду, 1 февраля, из сектора Газа по территории Израиля была запущена ракета, которая была перехвачена системой противовоздушной обороны «Железный купол», сообщили израильские военные.

В конце января The Wall Street Journal написал, что за атакой дронов на завод Минобороны в иранском Исфахане стоит Израиль. По имеющейся у газеты информации, это первая известная атака, проведенная Израилем с тех пор, как премьером страны снова стал Биньямин Нетаньяху.

Атака на склад произошла в ночь на 29 января. Уточняется, что в результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны. Сообщалось об атаке дронов, один из которых был сбит системами ПВО, а еще два были перехвачены и уничтожены.

Израиль Авиация сектор Газа Ракеты
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