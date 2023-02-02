Психолог объяснила, почему люди часто испытывают грусть перед днем рождения

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В канун дня рождения многие из нас замечали за собой странное эмоциональное состояние — грусть, апатию или раздражение на весь окружающий мир. О том, почему это происходит, рассказала психолог и наставник Владлена Ракша.

Она отметила, что для человека день рождения — это «персональный Новый год». Этому событию часто предшествуют многочисленные хлопоты и подготовка, после чего человек чувствует себя уставшим.

Кроме того, в канун праздника человек в зрелом возрасте начинает задавать себе вопросы экзистенциального порядка: «Зачем я живу? Что я хочу делать? Куда я иду? Кто со мной рядом? Счастлив ли я?». Крайне важно дать на них ответ, иначе они могут привести именинника в уныние.

Также у человека может быть плохое настроение, так как он не хочет устраивать шумный праздник, у него нет на это ресурса. Здесь важно донести до друзей и близких свое мнение и не бояться высказать его открыто, передает Life.ru.

Ранее китайские психологи сообщили, что регулярный недостаток качественного сна провоцирует агрессивное поведение. Кроме того, из-за недосыпа портятся межличностные отношения, передает ФАН.

До этого коуч и психолог Анастасия Бриджес рассказала, как нужно правильно загадывать желания, чтобы они исполнились.